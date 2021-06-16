Гюнеш: турецкие футболисты создали много моментов в матче Евро с командой Уэльса

БАКУ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Турции создала много моментов в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Уэльса, но не смогла реализовать их. Такое мнение высказал главный тренер турецкой сборной Шенол Гюнеш.

"Сборная Уэльса хорошо начала матч, но мы нашли свой темп и сумели сбалансировать игру. У нас было много моментов, но мы не сумели сравнять счет. Теперь у сборной Уэльса есть хорошие шансы на выход из группы. Они сыграли хороший матч и были эффективны", - сказал Гюнеш.

Сборная Уэльса после двух матчей набрала четыре очка и вышла на первое место в группе А. Также в этом квартете выступают команды Италии и Швейцарии, которые проведут свой матч в среду (начало - 22:00 мск). Итальянцы набрали три очка, швейцарцы - одно, турецкая команда баллов не набрала. В заключительном туре 20 июня валлийцы в Риме сыграют с итальянцами, а турки в Баку встретятся со швейцарцами.