Роберт Пейдж: футболисты сборной Уэльса огорчены тем, что забили туркам лишь два мяча

БАКУ, 16 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Уэльса расстроены тем, что не смогли забить больше голов в ворота сборной Турции на чемпионате Европы. Об этом заявил главный тренер валлийцев Роберт Пейдж, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду сборная Уэльса обыграла в Баку команду Турции (2:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

"Я очень горд за команду. Я сказал им, что надо создать как можно больше моментов, и потрясающе, что у нас это получилось. Мы расстроены тем, что не забили больше, но надо отдать должное игрокам за победу в таком уверенном ключе. Если бы мы реализовали все моменты, счет мог быть 4:0 или 5:0", - заявил Пейдж.

Турки потерпели второе поражение на турнире и замыкают таблицу группы А. В заключительном матче турки сыграют 20 июня со швейцарцами. Валлийцы с четырьмя очками возглавляют таблицу.

"Не в обиду сборной Турции, но они не ровня швейцарцам, но мы знали, что сможем еще прибавить. Первая игра всегда сложная, очень важно ее не проиграть. Великолепно находиться на том месте, где мы сейчас, с четырьмя очками в активе", - добавил тренер.