Матч в поддержку Эриксена. Сборная Дании сыграет с командой Бельгии на Евро

ТАСС, 17 июня. Сборные Дании и Бельгии, являющиеся соперниками россиян по группе В чемпионата Европы по футболу, встретятся в Копенгагене. Позднее в четверг в Амстердаме сыграют лидеры группы С - команды Нидерландов и Австрии.
Лидеры рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) перед предстоящей игрой усилились полузащитниками Кевином де Брёйне и Акселем Витселем, которые из-за травм пропускали матч первого тура против россиян (3:0). В начале недели оба футболиста тренировались в общей группе.
Датчане, которым пророчили выход в плей-офф, после поражения от финнов (0:1) превратились в аутсайдеров, а проигрыш в игре с бельгийцами оставит им только теоретические шансы на 1/8 финала. К тому же тренерскому штабу некем заменить выбывшего из-за проблем с сердцем лидера команды Кристиана Эриксена. Встреча против сборной Бельгии начнется в 19:00 мск.
Игру в Копенгагене остановят на 10-й минуте ради минуты аплодисментов в поддержку Эриксена.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Колумбия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|Перу
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|5
|Венесуэла
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Австрийцы и нидерландцы сыграют в 22:00 мск. Сборной Австрии в Амстердаме не сможет помочь нападающий Марко Арнаутович. Автор третьего гола в ворота команды Северной Македонии (3:1) в первом туре после забитого мяча подбежал к трибуне с северомакедонскими болельщиками и прокричал, что может "купить всю Македонию". Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал игрока на один матч.
В другом матче группы С сборная Украины в Бухаресте сыграет с командой Северной Македонии. Успех позволит украинцам, которые едва не вырвали ничью в матче первого тура с нидерландцами (2:3), сохранить шансы на выход в плей-офф. Матч начнется в 16:00 мск, а игра нидерландцев и австрийцев - в 22:00 мск.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Австрия
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2
|Нидерланды
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3
|Украина
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|4
|Северная Македония
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0