Матч в поддержку Эриксена. Сборная Дании сыграет с командой Бельгии на Евро

ТАСС, 17 июня. Сборные Дании и Бельгии, являющиеся соперниками россиян по группе В чемпионата Европы по футболу, встретятся в Копенгагене. Позднее в четверг в Амстердаме сыграют лидеры группы С - команды Нидерландов и Австрии.

Лидеры рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) перед предстоящей игрой усилились полузащитниками Кевином де Брёйне и Акселем Витселем, которые из-за травм пропускали матч первого тура против россиян (3:0). В начале недели оба футболиста тренировались в общей группе.

Датчане, которым пророчили выход в плей-офф, после поражения от финнов (0:1) превратились в аутсайдеров, а проигрыш в игре с бельгийцами оставит им только теоретические шансы на 1/8 финала. К тому же тренерскому штабу некем заменить выбывшего из-за проблем с сердцем лидера команды Кристиана Эриксена. Встреча против сборной Бельгии начнется в 19:00 мск.

Игру в Копенгагене остановят на 10-й минуте ради минуты аплодисментов в поддержку Эриксена.