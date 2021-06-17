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Евро-2020

Матч в поддержку Эриксена. Сборная Дании сыграет с командой Бельгии на Евро

Встреча пройдет в Копенгагене и начнется в 19:00 мск
Футболисты сборной Дании EPA-EFE/Mads Claus Rasmussen
Описание
Футболисты сборной Дании
© EPA-EFE/Mads Claus Rasmussen

ТАСС, 17 июня. Сборные Дании и Бельгии, являющиеся соперниками россиян по группе В чемпионата Европы по футболу, встретятся в Копенгагене. Позднее в четверг в Амстердаме сыграют лидеры группы С - команды Нидерландов и Австрии.

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Лидеры рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) перед предстоящей игрой усилились полузащитниками Кевином де Брёйне и Акселем Витселем, которые из-за травм пропускали матч первого тура против россиян (3:0). В начале недели оба футболиста тренировались в общей группе.

Датчане, которым пророчили выход в плей-офф, после поражения от финнов (0:1) превратились в аутсайдеров, а проигрыш в игре с бельгийцами оставит им только теоретические шансы на 1/8 финала. К тому же тренерскому штабу некем заменить выбывшего из-за проблем с сердцем лидера команды Кристиана Эриксена. Встреча против сборной Бельгии начнется в 19:00 мск.

Игру в Копенгагене остановят на 10-й минуте ради минуты аплодисментов в поддержку Эриксена.

Кубок Америки. Группа B
КомандаИВНПМО
1Бразилия11003-03
2Колумбия11001-03
3Перу00000-00
4Эквадор10010-10
5Венесуэла10010-30

Австрийцы и нидерландцы сыграют в 22:00 мск. Сборной Австрии в Амстердаме не сможет помочь нападающий Марко Арнаутович. Автор третьего гола в ворота команды Северной Македонии (3:1) в первом туре после забитого мяча подбежал к трибуне с северомакедонскими болельщиками и прокричал, что может "купить всю Македонию". Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал игрока на один матч.

В другом матче группы С сборная Украины в Бухаресте сыграет с командой Северной Македонии. Успех позволит украинцам, которые едва не вырвали ничью в матче первого тура с нидерландцами (2:3), сохранить шансы на выход в плей-офф. Матч начнется в 16:00 мск, а игра нидерландцев и австрийцев - в 22:00 мск.

Чемпионат Европы по футболу. Группа С
КомандаИВНПМО
1Австрия11003-13
2Нидерланды11003-23
3Украина10012-30
4Северная Македония10011-30

 

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