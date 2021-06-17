Женский чемпионат Европы по баскетболу с участием сборной России стартует в четверг

Накануне старта чемпионата главный тренер команды Александр Ковалев заявил, что задача минимум - занять шестое место. "Для всего женского российского баскетбола очень важно [на предстоящем турнире] попасть в число шести сильнейших команд, участвовать в чемпионате мира и затем квалифицироваться на Олимпиаду", - сказал Ковалев.

Российская команда, которая является трехкратным чемпионом Европы, теперь к фаворитам не относится. На прошлом турнире, прошедшем в 2019 году в Сербии, россиянки стали восьмыми, из-за чего пропустят предстоящую Олимпиаду в Токио. Медали сборная России не выигрывала после победы в 2011 году.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд стартует в Испании и Франции. Турнир пройдет с 17 по 27 июня, сборная России выступает в одной группе с командами Франции, Хорватии и Чехии.

Главный тренер сборной России также отметил большое количество новичков в национальной команде. "Для меня это первый Евробаскет в качестве главного тренера. У нас в составе семь молодых игроков, которые впервые на таком турнире. Но я уверен, что мы сможем показать, что умеем. Если будем играть сердцем, душой, с самоотдачей, то у нас все получится", - сказал тренер.

Капитан национальной команды Мария Вадеева призналась, что ей надоело проигрывать, на предстоящем турнире она ожидает от команды успеха. "Для меня это уже четвертый Евробаскет, считаю, что у меня уже есть опыт. Пусть не очень хороший, но его можно перевести в позитивный, - сказала Вадеева журналистам. - У нас молодая команда, у которой есть амбиции и мотивация, мы хотим показать, что такое сборная России".

Десять лет без медалей

В XX веке на европейской арене в женском баскетболе доминировала сборная СССР. Советская команда в период с 1950 по 1991 год не смогла выиграть чемпионский титул лишь однажды - в 1958 году золото досталось болгарским баскетболисткам. Сборная России побеждала на чемпионатах Европы три раза (2003, 2007 и 2011). Испанские баскетболистки выиграли четыре европейских первенства (1993, 2013, 2017, 2019), две победы на счету француженок (2001, 2009).

С 2001 по 2011 год российские баскетболистки неизменно завоевывали медали на европейских чемпионатах, однако три последних турнира оказались неудачными. В 2013 году команда под руководством литовского специалиста Альфредаса Вайнаускаса заняла последнее место на первом групповом этапе, а через два года в Венгрии подопечные Анатолия Мышкина проиграли в четвертьфинале француженкам. В 2017 году сборной руководил Александр Васин, его команда также уступила в четвертьфинале, но на этот раз команде Греции. В 2019 году сборная России стала восьмой под руководством немца Олафа Ланге.

В отборочном турнире к Евробаскету 2021 года россиянки с 11 очками заняли первое место в отборочной группе С. Второй стала уступившая команде России по дополнительным показателям сборная Боснии и Герцеговины (11), на третьей строчке завершили квалификацию швейцарки (7), на четвертой - эстонки (5).

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд - один из старейших турниров Старого Света, который впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Лучшие шесть команд предстоящего турнира получат право сыграть в квалификации к чемпионату мира 2022 года.