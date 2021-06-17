Хусаинов: судьи VAR помогли Карасеву в эпизоде с отмененным голом в матче Евро

РИМ, 17 июня. /ТАСС/. Немецкие арбитры Бастиан Данкерт, Марко Фриц и Кристиан Гиттельман, отвечавшие за систему видеоассистента рефери (VAR) в матче чемпионата Европы по футболу между командами Италии и Швейцарии, помогли российскому судье Сергею Карасеву в эпизоде с отмененным голом. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

В среду сборная Италии обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы и стала первым участником плей-офф турнира. Главным арбитром встречи был Карасев. На 19-й минуте итальянец Джорджо Кьеллини забил гол, но он был отменен после вмешательства VAR - футболист подыграл себе рукой.

"В том эпизоде была не только рука, сначала был толчок в спину, - сказал Хусаинов. - Это самая серьезная ошибка, хорошо, что за VAR отвечали ребята из Германии, помогли ему. В целом по игре не было сложностей, Карасев все контролировал, давал возможность продолжать игру, матч не был архисложным".

На текущем турнире Карасев также работал резервным арбитром на матче первого тура групповой стадии Евро Австрия - Северная Македония (3:1).