Манчини: итальянским футболистам было непросто в матче чемпионата Европы со швейцарцами

РИМ, 17 июня. /ТАСС/. Сборной Италии было непросто проводить второй матч чемпионата Европы по футболу за пять дней при жаркой погоде. Об этом рассказал главный тренер итальянской команды Роберто Манчини, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду сборная Италии обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Итальянцы одержали вторую победу. 11 июня они с таким же счетом переиграли сборную Турции. Обе встречи прошли в Риме.

"Сборная Швейцарии - сильная команда, мы знали, что это будет тяжелая игра, и это было так. Мы создали несколько моментов и заслужили победу. Мы боролись в первые минуты, но потом оказывали сильное давление и заставили ошибаться. Ребята сыграли очень хорошо, это было непросто, так как это их вторая игра за пять дней по жаркой погоде", - отметил Манчини.

Сборная Италии гарантировала себе участие в 1/8 финала турнира. В последнем туре 20 июня итальянцы в Риме сыграют с командой Уэльса. Сборная Италии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А. На второй позиции идет команда Уэльса (4 очка), третье место занимают швейцарцы (1), четвертое - турки (0).