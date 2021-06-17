Петкович: сборная Италии показала отличный футбол в матче против швейцарцев

РИМ, 17 июня. /ТАСС/. Итальянские футболисты продемонстрировали отличный футбол в игре чемпионата Европы по футболу против команды Швейцарии. Такое мнение высказал главный тренер швейцарцев Владимир Петкович, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду сборная Италии обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Итальянцы одержали вторую победу и обеспечили себе место в плей-офф.

"Сегодня у нас многое не сработало, и многое сработало у Италии, истина где-то посередине. Поздравляю Италию - они играют в отличный футбол. Сегодня все могут быть разочарованными, но завтра, после тренировки, мы будем двигаться дальше. Я поговорил с командой и сказал им, что остался один матч и три очка, которые могут привести нас в следующий раунд", - сказал Петкович.

Капитан швейцарской команды Гранит Джака заявил, что команда сосредоточится на матче третьего тура с турками. "Италия была лучше, против них нельзя допускать ошибки. Теперь мы сосредоточимся на Турции", - сказал Джака.

В последнем туре 20 июня итальянцы в Риме сыграют с командой Уэльса. Сборная Италии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А. На второй позиции идет команда Уэльса (4 очка), третье место занимают швейцарцы (1), четвертое - турки (0).