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Футбол в России

Слуцкий рассказал, что будет переживать за Березуцкого на посту тренера ЦСКА

Главный тренер казанского "Рубина" выразил удовлетворение тем, что Алексей Березуцкий получил шанс попробовать себя на высоком уровне
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС. 17 июня. Леонид Слуцкий будет переживать за Алексея Березуцкого во время его работы на посту исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА. Об этом наставник казанского "Рубина" заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс"

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Березуцкий был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды 15 июня после ухода с этой должности хорватского специалиста Ивицы Олича.

"Я много лет работал с Лешей как с футболистом, он входил в мой тренерский штаб, был помощником. Могу сказать следующее: это сверхответственный, амбициозный, очень системный человек. Я очень рад, что ему представилась возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне. Уверен, у него все должно получиться. Со своей стороны я буду безумно за него переживать", - сказал Слуцкий.

Березуцкому 38 лет, он входит в тренерский штаб ЦСКА с 2020 года. Березуцкий выступал за московский клуб в 2001-2018 годах. В составе армейцев Березуцкий становился обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка России. В составе сборной России Березуцкий играл с 2003 по 2016 годы и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 годы. Под его руководством команда три раза выигрывала чемпионат России, по два раза Кубок и Суперкубок России. В 2018-2019 годах специалист возглавлял нидерландский "Витесс", в тренерский штаб которого также входил Алексей Березуцкий.

Олич работал главным тренером ЦСКА с марта 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.

Теги
Российский футболСлуцкий, Леонид Викторович
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