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Евро-2020

Марио Фернандес может вернуться к тренировками со сборной России через несколько дней

Защитник получил повреждение в матче чемпионата Европы против финнов
Марио Фернандес EPA-EFE/Kirill Kudryavtsev
Описание
Марио Фернандес
© EPA-EFE/Kirill Kudryavtsev

ТАСС, 17 июня. Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес избежал повреждения позвоночника и сотрясения головного мозга, он сможет вернуться к тренировкам через несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Фернандес получил повреждение в среду во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии (1:0). Защитник неудачно упал на спину и покинул поле на носилках.

В сообщении команды отмечается, что Фернандес пройдет весь необходимый комплекс лечения в расположении национальной сборной.

Фернандесу 30 лет, он провел 31 матч в составе сборной России. На счету защитника пять голов и три результативные передачи за национальную команду. Родившийся в Бразилии Фернандес, выступающий за московский ЦСКА, получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России 7 октября 2017 года в товарищеском матче против команды Южной Кореи (4:2).

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