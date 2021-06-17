{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Бабаян вошел в тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА

Специалист займет должность ассистента исполняющего обязанности главного тренера команды Алексея Березуцкого

ТАСС,17 июня. Казахстанский специалист Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На эту тему
В ЦСКА заявили, что верят в Алексея Березуцкого и не ищут нового главного тренера
В ЦСКА заявили, что верят в Алексея Березуцкого и не ищут нового главного тренера

Сообщается, что он будет помогать Алексею Березуцкому, назначенному исполняющим обязанности главного тренера после ухода Ивицы Олича. Хорват возглавлял ЦСКА с марта 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.

Бабаяну 41 год, с 2019 года он работал в клубе Казахстанской премьер-лиги "Тобол". В 2021 году команда под руководством специалиста выиграла Суперкубок Казахстана. С 2012 по 2018 годы Бабаян работал в тренерском штабе футбольного клуба "Астана". В 2018 году Бабаян привел команду к победам в чемпионате и Суперкубке в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Теги
Российский футбол
Евро-2020
"Газпром-Арена" готова проводить матчи в безопасных условиях при любой обстановке
Руководство стадиона разработало комплекс мер для обеспечения безопасности зрителей в случае ухудшения эпидемиологической обстановки
Читать полностью