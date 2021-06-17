Бабаян вошел в тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА

В ЦСКА заявили, что верят в Алексея Березуцкого и не ищут нового главного тренера

Сообщается, что он будет помогать Алексею Березуцкому, назначенному исполняющим обязанности главного тренера после ухода Ивицы Олича. Хорват возглавлял ЦСКА с марта 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.

Бабаяну 41 год, с 2019 года он работал в клубе Казахстанской премьер-лиги "Тобол". В 2021 году команда под руководством специалиста выиграла Суперкубок Казахстана. С 2012 по 2018 годы Бабаян работал в тренерском штабе футбольного клуба "Астана". В 2018 году Бабаян привел команду к победам в чемпионате и Суперкубке в статусе исполняющего обязанности главного тренера.