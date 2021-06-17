УЕФА не намерен штрафовать Криштиану Роналду за инцидент с Coca-Cola на пресс-конференции

ТАСС, 17 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует штрафовать капитана сборной Португалии Криштиану Роналду за действия во время пресс-конференции на чемпионате Европы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Coca-Cola после падения акций ответила на поступок Роналду на пресс-конференции

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За день до матча первого тура чемпионата Европы против венгров (3:0) португальский нападающий, выступая на пресс-конференции, переместил от себя бутылки Coca-Cola и призвал людей выбирать для питья воду.

"Договорные обязательства в отношении спонсоров являются частью регламента чемпионата Европы, - сказал исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен. - УЕФА не намерен напрямую штрафовать игроков".

Coca-Cola является официальным спонсором чемпионата Европы по футболу. Турнир завершится 11 июля.