Тренер сборной остался доволен выступлением Власова и Закарина на чемпионате России

ПЕНЗА, 17 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян остался доволен выступлениями Александра Власова и Ильнура Закарина в индивидуальной гонке на время на чемпионате России в Пензе. Об этом Абрамян сообщил ТАСС в четверг.

Власов и Закарин являются кандидатами на участие в Олимпийских играх в Токио. В четверг в индивидуальной гонке на чемпионате России они заняли первое и четвертое места соответственно. Третий кандидат на участие в Олимпиаде Павел Сиваков не выступит на чемпионате России.

"Сиваков здесь не стартовал, он готовится к Олимпиаде, [Сиваков и Закарин] уже практически полностью восстановились [после травм]. Закарин у нас не под индивидуальную, а под групповую гонку настроен, Власов тоже под групповую, хотя и под индивидуальную тоже. Для них это контрольные старты, пока меня результаты радуют", - отметил Абрамян.

Он добавил, что предолимпийские сборы пройдут в Италии, Сиваков будет тренироваться в Андорре. "Мы будем стараться только победить [на Олимпиаде] или в худшем случае попасть в тройку", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе проходит в Пензе с 17 по 20 июня.