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Мировой футбол

СМИ: Гаттузо является главным кандидатом на пост главного тренера "Тоттенхэма"

В четверг было объявлено об уходе итальянца с должности главного тренера "Фиорентины"
Дженнаро Гаттузо EPA-EFE/CESARE ABBATE
Описание
Дженнаро Гаттузо
© EPA-EFE/CESARE ABBATE

ТАСС, 17 июня. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" рассматривает Дженнаро Гаттузо в качестве основного кандидата на пост главного тренера команды. Об этом сообщает телеканал Sky Sport Italia.

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Ранее в четверг было объявлено о том, что Гаттузо расторг контракт с итальянской "Фиорентиной" по обоюдному согласию. Итальянец был назначен на пост тренера команды из Флоренции 25 мая.

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" возглавлял португалец Жозе Моуринью, но расторг контракт с клубом в апреле. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Райан Мэйсон. По итогам сезона "Тоттенхэм" занял седьмое место в чемпионате Англии, набрав 62 очка в 38 турах, и примет участие в квалификационном раунде Лиги конференций в сезоне-2021/22.

Ранее газета The Guardian сообщала, что руководство лондонского клуба в качестве претендента на пост главного тренера рассматривает бывшего наставника итальянской "Ромы" Паулу Фонсеку.

До прихода в "Фиорентину" Гаттузо тренировал "Наполи" (с 2019 года) и выиграл с командой Кубок Италии. По итогам прошлого сезона "Наполи" стал пятым в чемпионате страны, проиграв борьбу за место в Лиге чемпионов в последнем туре. После этого было объявлено об уходе Гаттузо с поста главного тренера. Также специалист работал в швейцарском "Сьоне", греческом ОФИ, итальянских "Палермо", "Пизе" и "Милане".

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