Ярмоленко: футболисты сборной Украины хорошо сыграли в защите в матче Евро с македонцами

БУХАРЕСТ, 17 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Украины прекрасно сыграли в обороне в матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Северной Македонии и не дали создать своим соперникам большое количество голевых моментов. Такое мнение высказал капитан украинской команды Андрей Ярмоленко, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверг сборная Украины обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:1. Признанный лучшим игроком встречи Ярмоленко стал автором первого гола матча.

"Я очень рад, что мы заработали три очка, - сказал Ярмоленко. - Я бы не стал сосредоточиваться только на тех футболистах, которые забивают или отдают голевой пас. Посмотрите на нашу защиту, которая сегодня сыграла очень здорово и не дала македонцам создать большое количество опасных моментов".

Украинцы набрали три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы C, сборная Северной Македонии занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка. В следующем туре сборная Украины 21 июня сыграет в Бухаресте против команды Австрии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.