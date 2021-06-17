Шевченко: сборная Украины могла побеждать македонцев с более крупным счетом

БУХАРЕСТ, 17 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Украины могли побеждать команду Северной Македонии в матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы с более крупным счетом. Такое мнение высказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверг сборная Украины обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:1.

"Мы могли побеждать с более крупным счетом, - сказал Шевченко. - Я считаю, что украинские футболисты прекрасно проявили себя в атаке, мне было приятно видеть такую игру. Главное, что после пропущенного гола мы продолжили наступление на ворота соперника".

В первом туре группового этапа украинская команда проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. "Это были две разные игры. Нидерланды - это другой уровень, но у Северной Македонии также есть хорошие футболисты и характер, они могут вернуться в игру в любой момент и создать проблемы. В целом, я думаю, мы провели на турнире два хороших матча", - отметил Шевченко.

Сборная Украины набрала три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы C, команда Северной Македонии занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка. В следующем туре украинцы 21 июня сыграют в Бухаресте с австрийцами.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.