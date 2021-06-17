Мартинес: футболисты сборной Бельгии проявили характер в матче Евро-2020 с датчанами

ТАСС, 17 июня. В первом тайме матча второго тура групповой стадии чемпионата Европы футболисты сборной Бельгии казались скованными, но проявили характер и смогли обыграть команду Дании. Такое мнение высказал главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Бельгии обыграла команду Дании и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

В четверг сборная Бельгии обыграла команду Дании со счетом 2:1. После первого тайма бельгийцы проигрывали со счетом 0:1, но в итоге добились победы благодаря голам Торгана Азара и Кевина Де Брёйне во второй половине встречи.

"В первом тайме мы пропустили быстрый гол, футболисты казались очень скованными, - сказал Мартинес. - У них есть опыт, чтобы переворачивать ход таких матчей, и я рад, что сегодня у нас получилось одержать победу и набрать три очка".

Сборная Бельгии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B. Бельгийцы обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата Европы. В последнем туре группового этапа сборная Бельгии 21 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.