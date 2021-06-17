Бельгиец Лукаку похвалил футболистов сборной Дании за игру в матче чемпионата Европы

ТАСС, 17 июня. Футболисты сборной Дании прекрасно проявили себя в матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Бельгии. Такое мнение высказал нападающий бельгийской команды Ромелу Лукаку, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Бельгии обыграла команду Дании и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

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В четверг сборная Бельгии одержала победу над командой Дании со счетом 2:1. Лукаку был признан лучшим игроком матча.

"Мы должны честно признать, что не показали качественную игру, - сказал форвард. - Сборная Дании здорово проявила себя, однако нам удалось сдержать их натиск и набрать три очка".

Сборная Бельгии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B. В последнем туре группового этапа 21 июня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.