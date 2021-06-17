Хьюлманд: Сборная Дании сделает все возможное, чтобы обыграть россиян на чемпионате Европы

ТАСС, 17 июня. Футболисты сборной Дании не собираются сдаваться и сделают все возможное, чтобы обыграть команду России в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы. Об этом после матча второго тура против бельгийцев заявил главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Бельгии обыграла команду Дании и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

В четверг датчане проиграли сборной Бельгии со счетом 1:2. Команда Дании после двух туров занимает последнее место в группе B, не набрав ни одного очка.

"Датские футболисты провели прекрасный матч, несмотря на все события, которые ему предшествовали, - сказал Хьюлманд. - Мы почувствовали огромную поддержку. Мы показали прекрасную игру с бельгийцами, но не смогли набрать очки. Сборная Дании еще не завершила свое выступление на турнире, и мы сделаем все возможное, чтобы обыграть россиян".

Матч сборных России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене. Встреча начнется в 22:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.