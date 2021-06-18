Главный тренер сборной Австрии остался недоволен игрой команды в матче с нидерландцами

ТАСС, 18 июня. Футболисты сборной Австрии не были решительны в завершающей стадии атак и не создали большое количество моментов в матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Нидерландов. Такое мнение высказал главный тренер австрийцев Франко Фода, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Нидерландов обыграла австрийцев и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

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В четверг австрийцы проиграли команде Нидерландов со счетом 0:2.

"В первом тайме мы слишком легко отдавали мяч. Мы позволяли сопернику наносить большое количество ударов по нашим воротам, - сказал Фода. - Мы были недостаточно решительны в завершающей стадии и создали мало опасных моментов".

Сборная Австрии с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы C. В последнем туре австрийцы 21 июня сыграют в Бухаресте с командой Украины.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.