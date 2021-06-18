Дубравка: сборная Словакии не заслужила поражения в матче Евро против шведов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Словакии не заслужили поражения в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против команды Швеции. Такое мнение высказал голкипер словаков Мартин Дубравка, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Швеции благодаря голу с пенальти обыграла словаков в матче Евро в Петербурге

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В пятницу сборная Словакии в Санкт-Петербурге проиграла команде Швеции со счетом 0:1. Единственный гол на 77-й минуте забил Эмиль Форсберг, который реализовал пенальти.

"Я чувствовал, что наша команда была лучше по ходу матча. Мы не заслужили поражения", - сказал Дубравка.

Команда Словакии с тремя очками в двух матчах занимает второе место в таблице группы E, сборная Швеции (4 очка) располагается на первой строчке. На третьем месте располагаются испанцы (1), замыкают таблицу поляки (0). Встреча второго тура между сборными Испании и Польши пройдет в субботу.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.