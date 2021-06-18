Сборная Швеции благодаря голу с пенальти обыграла словаков в матче Евро в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 1:0 победила команду Словакии в матче второго тура чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

На 77-й минуте гол с пенальти забил Эмиль Форсберг. Шведы прервали серию из трех матчей на чемпионатах Европы без забитых мячей. В предыдущий раз команда Швеции поразила ворота соперника во встрече Евро 13 июня 2016 года, тогда скандинавы сыграли вничью с ирландцами (1:1).

Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 68 134 человека. Проходящие в городе матчи чемпионата Европы могут посещать не более 34 067 зрителей. Изначально встреча между сборными Швеции и Словакии должна была пройти в Дублине, однако так как эпидемиологическая ситуация не позволила городу подтвердить проведение матчей со зрителями, три игры группового этапа были перенесены из столицы Ирландии в Санкт-Петербург.

Шведы являются бронзовыми призерами домашнего турнира 1992 года. Словаки пробились в финальную стадию чемпионата Европы во второй раз. На турнире 2016 года они дошли до 1/8 финала.

Сборная Швеции возглавляет таблицу группы Е, набрав четыре очка. Команда Словакии с тремя очками идет второй. На третьем месте располагаются испанцы (1), замыкают таблицу поляки (0). Встреча второго тура между сборными Испании и Польши пройдет в субботу.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Эта встреча стала четвертой из семи, запланированных в Санкт-Петербурге, далее город примет матчи Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.