Российские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы

Самой результативной баскетболисткой матча стала хорватка Ивана Дойкич, набравшая 25 очков. В составе сборной России больше всех очков набрала Раиса Мусина, в активе которой дабл-дабл (19 очков и 14 подборов).

ТАСС, 18 июня. Женская сборная России по баскетболу выиграла у команды Хорватии со счетом 73:62 во втором матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла во французском Страсбурге.

Сборная России возглавляет таблицу группы D, набрав четыре очка. Россиянки обеспечили себе место не ниже третьего в группе. Победители групп выйдут в четвертьфинал напрямую, команды, занявшие второе и третье места, сыграют в 1/8 финала. На втором месте располагаются француженки (2), команда Хорватии (2) идет третьей, замыкают таблицу чешки (1). Встреча второго тура между сборными Франции и Чехии пройдет позднее в пятницу.

В следующем туре 20 июня сборная России сыграет с командой Франции, хорватки в тот же день встретятся с чешками. Чемпионат Европы проходит с 17 по 27 июня во Франции и Испании.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место. Действующим победителем является команда Испании.