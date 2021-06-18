Модрич: сборная Хорватии в первом тайме матча Евро с чехами была несобранной

В пятницу сборная Хорватии сыграла вничью с командой Чехии со счетом 1:1. Модрич провел полный матч и был признан лучшим игроком встречи.

ТАСС, 18 июня. Сборная Хорватии по футболу начала матч второго тура группового этапа чемпионата Европы с командой Чехии несобранно. Такое мнение высказал капитан хорватов Лука Модрич, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"После этого матча есть горечь, потому что мы не выиграли, - сказал Модрич. - Мы начали матч очень несобранно, но во втором тайме выглядели лучше. Мы забили гол, могли бы забить еще, но, к сожалению, не выиграли. Теперь нам нужно побеждать команду Шотландии, чтобы выйти в плей-офф".

Сборная Хорватии имеет в активе одно очко после двух матчей и занимает третье место в таблице группы D, лидирует команда Чехии (4 очка). На втором месте идет команда Англии (3), замыкают таблицу шотландцы (0). В 1/8 финала турнира выходят две лучшие команды из каждой группы и четыре лучшие сборные, занявшие третье место. Встреча второго тура между командами Англии и Шотландии состоится в пятницу и начнется в 22:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.