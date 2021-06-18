Эксперт: арбитр допустил ошибку, дав Шику пробить пенальти в матче Евро с разбитым носом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Испанский судья Карлос дель Серро Гранде допустил ошибку, дав пробить пенальти чешскому футболисту Патрику Шику в ворота хорватов, поскольку у нападающего не было остановлено кровотечение из носа. Об этом ТАСС рассказал бывший арбитр Международной федерации футбола Алексей Николаев.

Сборные Чехии и Хорватии сыграли вничью (1:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. На 34-й минуте защитник хорватов Деян Ловрен в своей штрафной площади в верховой борьбе разбил нос Шику. После видеопросмотра главный арбитр назначил пенальти, который реализовал Шик. При этом кровотечение у чеха не было остановлено.

"Есть четкие правила: когда идет кровотечение, арбитр обязан сделать так, чтобы оно было остановлено за пределами футбольного поля. Игрок после этого выходит только с разрешения арбитра, а резервный арбитр должен убедиться в том, что кровотечение остановлено, - сказал Николаев. - И еще один очень важный момент - экипировка футболиста должна быть абсолютно чистой. В этой ситуации допущена определенная ошибка арбитром матча".

"Он забил гол, подбежал к камере, его показали крупным планом. Поэтому, думаю, будут вопросы к арбитру на этот счет", - добавил он.