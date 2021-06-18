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Евро-2020

Перишич рассказал, что не понимает причин плохой игры сборной Хорватии на Евро

После двух туров хорваты набрали одно очко и занимают третье место в турнирной таблице
Иван Перишич EPA-EFE/Robert Perry
Описание
Иван Перишич
© EPA-EFE/Robert Perry

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Перишич не знает причин неудачной игры команды на чемпионате Европы. Его комментарий приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В пятницу сборная Хорватии сыграла вничью с командой Чехии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Перишич забил гол.

"Мы не играем хорошо, я не знаю причин такого результата, - сказал Перишич. - У нас было неудачное начало матча. Теперь мы должны показать игру гораздо лучше в матче против команды Шотландии".

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"Каждый в команде должен играть лучше, иначе мы поедем домой после группового этапа. У нас есть шанс, мы можем пройти в плей-офф, но нам нужно стать лучше", - добавил Перишич.

Сборная Хорватии имеет в активе одно очко после двух матчей и занимает третье место в таблице группы D, лидирует команда Чехии (4 очка). На втором месте идет сборная Англии (3), замыкают таблицу шотландцы (0), встреча второго тура между командами Англии и Шотландии завершится позднее в пятницу. В 1/8 финала турнира выходят по две команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Сборная Хорватии в последний раз не выходила из группы на чемпионате Европы в 2012 году, когда заняла третье место в квартете со сборными Ирландии, Италии и Испании.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

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