{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Хорватский футболист Влашич назвал справедливой ничью в матче Евро с командой Чехии

Встреча между командами завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ничья в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между командами Хорватии и Чехии является справедливым результатом. Такое мнение высказал полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В пятницу сборная Хорватии сыграла вничью с командой Чехии со счетом 1:1. Влашич вышел на поле на 62-й минуте.

На эту тему
Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Чехии в матче чемпионата Европы по футболу
Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Чехии в матче чемпионата Европы по футболу

"Мы действительно не очень хорошо начали, мы были не на своем уровне, - сказал Влашич. - Мы начали больше атаковать во втором тайме, но в конце матча темп упал. У обеих команд были шансы, но ничья является самым справедливым результатом".

"Показалось, что чехи хотели этой победы больше, чем мы, они играли агрессивнее. Теперь нам нужно победить шотландцев. Я верю, что мы сможем выйти в плей-офф, если бы я не верил, меня бы здесь не было", - добавил футболист.

Сборная Хорватии имеет в активе одно очко после двух матчей и занимает третье место в таблице группы D, лидирует команда Чехии (4 очка). На втором месте идет сборная Англии (3), замыкают таблицу шотландцы (0), встреча второго тура между командами Англии и Шотландии завершится позднее в пятницу. В 1/8 финала турнира выходят по две команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Сборная Хорватии в последний раз не выходила из группы на чемпионате Европы в 2012 году, когда заняла третье место в квартете со сборными Ирландии, Италии и Испании.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Ловрен раскритиковал назначение пенальти после своего фола в матче Евро с чехами
В середине первого тайма защитник в своей штрафной в верховой борьбе разбил нос Патрику Шику
Читать полностью