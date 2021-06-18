Хорватский футболист Влашич назвал справедливой ничью в матче Евро с командой Чехии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ничья в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между командами Хорватии и Чехии является справедливым результатом. Такое мнение высказал полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Мы действительно не очень хорошо начали, мы были не на своем уровне, - сказал Влашич. - Мы начали больше атаковать во втором тайме, но в конце матча темп упал. У обеих команд были шансы, но ничья является самым справедливым результатом".

"Показалось, что чехи хотели этой победы больше, чем мы, они играли агрессивнее. Теперь нам нужно победить шотландцев. Я верю, что мы сможем выйти в плей-офф, если бы я не верил, меня бы здесь не было", - добавил футболист.

Сборная Хорватии имеет в активе одно очко после двух матчей и занимает третье место в таблице группы D, лидирует команда Чехии (4 очка). На втором месте идет сборная Англии (3), замыкают таблицу шотландцы (0), встреча второго тура между командами Англии и Шотландии завершится позднее в пятницу. В 1/8 финала турнира выходят по две команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Сборная Хорватии в последний раз не выходила из группы на чемпионате Европы в 2012 году, когда заняла третье место в квартете со сборными Ирландии, Италии и Испании.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.