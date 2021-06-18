Ловрен раскритиковал назначение пенальти после своего фола в матче Евро с чехами

В пятницу сборная Хорватии сыграла вничью с командой Чехии со счетом 1:1. На 34-й минуте Ловрен в своей штрафной площади в верховой борьбе разбил нос Патрику Шику. После видеопросмотра главный арбитр матча Карлос дель Серро Гранде назначил пенальти, его реализовал пострадавший.

ТАСС, 18 июня. Защитник сборной Хорватии и санкт-петербургского "Зенита" Деян Ловрен назвал шуткой назначение пенальти в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы с командой Чехии. Об этом он написал в своем Twitter .

"Пенальти - шутка", - написал Ловрен.

После игры Шик рассказал, что был готов к исполнению пенальти, несмотря на повреждение. "Я пробил именно так, как хотел, в левый угол. Перед пенальти я решил сильно ударить в ту сторону, вратарь прыгнул в другую, так что все сложилось хорошо", - сказал Шик, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Хорватии имеет в активе одно очко после двух матчей и занимает третье место в таблице группы D, лидирует команда Чехии (4 очка). На втором месте идет сборная Англии (3), замыкают таблицу шотландцы (0). Встреча второго тура между командами Англии и Шотландии завершится позднее в пятницу.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.