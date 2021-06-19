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Евро-2020

Тренер сборной Франции рассказал, что неудовлетворен ничьей в матче Евро с венграми

Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 1:1
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам EPA-EFE/Tibor Illyes
Описание
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам
© EPA-EFE/Tibor Illyes

ТАСС, 19 июня. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам неудовлетворен ничьей в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против команды Венгрии. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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В субботу сборная Франции сыграла вничью с командой Венгрии со счетом 1:1. Встреча прошла в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш", который вмещает 67 215 человек. Из всех городов, принимающих матчи чемпионата Европы, только в столице Венгрии разрешено заполнять стадион на 100%.

"Я думаю, что у нас было много возможностей для голов в первом тайме, но, к сожалению, мы не смогли реализовать их, - сказал Дешам. - Я неудовлетворен результатом, но удовлетворен самоотдачей футболистов, так как команда нанесла много ударов, мы хорошо атаковали. Но мы набрали только одно очко вместо трех".

Сборная Франции в двух матчах набрала четыре очка и вышла на первое место в турнирной таблице группы F. Команда Венгрии с одним очком располагается на третьей позиции. Также в этом квартете выступают команды Германии и Португалии.

В заключительном туре венгры в Мюнхене сыграют с немцами, а французы в Будапеште встретятся с португальцами, обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 22:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

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