Данилу Перейра: португальские футболисты не справились с тактикой немцев в матче Евро

ТАСС, 19 июня. Сборная Португалии не справилась с тактикой команды Германии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Такое мнение высказал полузащитник португальской сборной Данилу Перейра, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча второго тура завершилась победой немцев со счетом 4:2.

"Да, это тяжелый результат, мы не справились с тактикой немцев. Им удалось много владеть мячом. Во втором тайме мы отреагировали, но этого оказалось недостаточно", - сказал Перейра.

Полузащитник Ренату Саншеш считает, что португальские футболисты имели возможности изменить результат. "Конечно, счет 4:2, но у нас были шансы забить, как и у них. Это была игра двух хороших команд. Результат говорит сам за себя, но я думаю, что у нас были возможности сократить разницу в счете", - отметил Саншеш.

Португальский полузащитник Жоау Моутинью подчеркнул, что его команда улучшала игру по ходу матча. "Мы не могли выйти из-под давления, но прибавляли и сделали счет 2:4, после чего мяч попал в штангу. Это не тот результат, которого мы хотели, мы должны продолжать работать. У сборной Германии хорошая команда, где много сильных игроков, которые хорошо открываются между линиями", - резюмировал Моутинью.

Команда Германии набрала три очка и поднялась на второе место в группе F, обойдя португальцев (3 очка) благодаря победе в личной встрече. Лидируют французы (4), на четвертой позиции располагается команда Венгрии (1). В заключительном туре группового этапа немцы в Мюнхене сыграют с венграми, сборная Португалии в Будапеште встретится с командой Франции. Обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 22:00 мск.