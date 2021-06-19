Лёв: футболисты сборной Германии показали высокий боевой дух в матче Евро с португальцами

ТАСС, 19 июня. Футболисты сборной Германии продемонстрировали высокий боевой дух в матче группового этапа чемпионата Европы с командой Португалии. Об этом рассказал главный тренер германской команды Йоахим Лёв, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась волевой победой сборной Германии со счетом 4:2. В первом туре немцы уступили французам со счетом 0:1.

"Мы искали баланс после матча со сборной Франции и знали, что нам нужно добавить, чтобы создавать больше моментов. Мы блестяще сражались и показали высокий боевой дух. У нас было много хороших атак против действительно сильного соперника", - отметил Лёв.

Автор третьего забитого мяча в ворота португальской сборной Кай Хаверц подчеркнул, что команда Германии должна играть в следующих матчах турнира, как с португальцами. "На мой взгляд, матч со сборной Франции получился неплохим, мы сыграли в хороший футбол. Сегодня у нас было больше моментов. Мы можем быть счастливы, но у нас впереди очень важный матч", - сказал Хаверц.

В заключительном туре группового этапа немцы в Мюнхене сыграют с венграми, сборная Португалии в Будапеште встретится с командой Франции. Обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 22:00 мск.