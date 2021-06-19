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Евро-2020

Кирьяков: пропущенные в первом тайме голы стали для португальцев психологическим ударом

В матче чемпионата Европы против немцев игроки сборной Португалии забили два мяча в свои ворота

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Голы, пропущенные во второй половине первого тайма матча чемпионата Европы от немцев, стали психологическим ударом для португальских футболистов. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России, выступавший в Германии, Сергей Кирьяков.

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Сборная Германии победила со счетом 4:2, два мяча немцы забили в первом тайме в результате автоголов португальцев.

"Я думаю, что немцы понимали, что для них эта игра жизни и смерти, соответственно, они очень сильно к ней готовились. Мы видим, что эта серьезность дала свои результаты, - сказал Кирьяков. - Голы, которые забили немцы во второй половине первого тайма, психологически ударили по португальцам. И те уже от такого удара оправиться не смогли".

Кирьяков согласился с тем, что португальцы не смогли справиться с Робином Госенсом, который принял участие в трех голевых атаках немецкой команды. "Мы видели, как безобразно играли португальцы с Госенсом, который нырял в пустые зоны. Правый защитник смещался в середину страховать, и его зона была пустой", - отметил эксперт.

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