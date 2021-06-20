Рекорды Мюнхена. Сборные Германии и Португалии провели самый результативный матч Евро

ТАСС, 20 июня. Сборные Германии и Португалии, забившие на двоих шесть мячей, провели самый результативный матч стартовавшего 11 июня чемпионата Европы по футболу. Также в субботу встречались команды Франции и Венгрии, Испании и Польши.

На эту тему Сборная Германии одержала волевую победу над португальцами в матче чемпионата Европы

Сборная Германии обыграла команду Португалии в матче второго тура группового этапа со счетом 4:2, причем футболисты с Пиреней дважды забили в свои ворота. На нынешнем турнире уже установлен рекорд по количеству автоголов на одном чемпионате Европы (5). Впервые в одном матче турнира в свои ворота были забиты два мяча. Криштиану Роналду стал первым игроком, который отличился как минимум трижды на трех европейских первенствах. Гулачи и Фиола сохранили венграм шанс на выход из группы смерти Сборная Франции на матч с командой Венгрии выходила в ранге безоговорочного фаворита. Однако громогласная поддержка трибун и самоотверженная игра венгров не позволили действующим чемпионам мира одержать на европейском первенстве вторую победу кряду. Главным героем матча стал вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи, несколько раз спасший свою команду от неминуемого гола. Французы с первых минут встречи захватили преимущество, их оппоненты умело оборонялись и ждали шанса перейти с мячом на чужую половину поля. В середине первого тайма вынужден был покинуть поле почувствовавший себя плохо капитан венгров Адам Салаи, однако потеря одного из ключевых игроков не отразилась на боевом настрое хозяев. А в добавленное к первому тайму время команда Венгрии и вовсе вышла вперед после точного удара защитника Атиллы Фиолы. Подопечные Дидье Дешама сумели выравнять ситуацию только в середине второго тайма, когда вездесущий Антуан Гризманн сумел отправить мяч в ворота, находясь в середине штрафной площади соперника. В оставшееся до конца матча время французы имели больше возможностей склонить чашу весов на свою сторону, однако все их усилия разбивались о надежную оборону венгров, которые после финального свистка очень радовались ничьей, сохранившей им шансы на выход в плей-офф. Однако для исполнения мечты сборной Венгрии необходимо в Мюнхене 23 июня взять верх над командой Германии.

"Мы добились отличных результатов благодаря хорошей командной игре. Я горжусь командой и болельщиками. Один из самых прекрасных моментов в моей жизни", - сказал после матча Фиола. "Мы играли против лучшей команды мира, но знали, что, если будем бороться всем сердцем, может случиться все что угодно. Мы выиграли первую половину, но матч длится 90 минут", - отметил еще один защитник сборной Венгрии Лоик Него. Немцы нанесли поражение чемпионам Европы Матч сборных Германии и Португалии в Мюнхене с самого начала проходил по нелогичному сценарию. Немцы, со старта захватившие преимущество, в течение первых 15 минут имели несколько неплохих возможностей открыть счет, однако сделать это удалось их соперникам в первой же контратаке - отличился Криштиану Роналду. Гол обескуражил хозяев, они продолжили атаковать, но выглядели несколько беспомощно. Однако одна из вымученных атак все же завершилась голом в чужие ворота, и ситуация резко изменилась. Четыре мяча, один за одним оказавшиеся в воротах действующих чемпионов Европы, и итоговый счет 4:2 в пользу немцев оставили любой из четырех команд группы F (Германия, Португалия, Франция и Венгрия) шансы на путевку в плей-офф в случае успешной игры в заключительных матчах группового раунда. 23 июня в Мюнхене сыграют сборные Германии (3 очка) и Венгрии (1 очко), в Будапеште встретятся команды Франции (4 очка) и Португалии (3 очка).

"Мы начали матч хорошо, использовали контратаки, у нас была возможность забить второй мяч. Но потом сборная Германии была лучше и одержала заслуженную победу. В перерыве я попытался изменить игру, но в итоге мы пропустили третий и четвертый голы. Это потрясло команду, но мы попытались отреагировать и сделали счет 4:2, а после этого попали в штангу", - сказал главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

Чемпионат Европы по футболу. Группа F № Команда И В Н П М О 1 Франция 2 1 1 0 2-1 4 2 Германия 2 1 0 1 4-3 3 3 Португалия 2 1 0 1 5-4 3 4 Венгрия 2 0 1 1 1-4 1

Поляки вознаграждены за терпение Сборная Польши в гостевом матче с командой Испании, который проходил в Севилье, на протяжении всей игры вынуждена была играть вторым номером. Хозяева имели несколько отличных моментов до перерыва, однако только Альваро Морате удалось порадовать своих болельщиков. Полякам, вышедшим на поле с нулем очков в активе, лишь изредка в первом тайме удавалось навязать соперникам свою игру, большую часть времени приходилось отбиваться от чужих атак и терпеть. Однако во второй половине встречи ситуация на поле изменилась в пользу гостей. Это произошло после того, как капитан поляков Роберт Левандовский сумел головой переправить мяч в ворота соперника. Спустя минуту в ворота сборной Польши был назначен пенальти, однако Жерар Морено попал в штангу с 11-метровой отметки, а Мората не сумел отправить отскочивший к нему мяч в пустой угол. После этого острота атак испанцев спала, и в оставшееся время обе команды вели игру, изобиловавшую столкновениями, в основном в середине поля.

После двух туров сборная Испании с двумя очками занимает третье место в группе Е, поляки набрали первое очко и располагаются на последней строчке. Лидируют с четырьмя очками шведы, вторыми идут словаки, набравшие три очка. В заключительном туре сборная Испании в Севилье сыграет с командой Словакии, а поляки в Санкт-Петербурге встретятся со шведами. Обе игры пройдут 23 июня.