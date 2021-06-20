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Футбол в Испании

СМИ: "Реал" и "Манчестер Сити" заинтересованы в приобретении футболиста Исака

По имеющейся информации, сумма трансфера может составить €70 млн
Александр Исак EPA-EFE/Anders Wiklund
Описание
Александр Исак
© EPA-EFE/Anders Wiklund

ТАСС, 20 июня. Испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" проявляют интерес к шведскому футболисту Александру Исаку, выступающему за "Реал Сосьедад". Об этом в Twitter сообщил журналист издания Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

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По информации журналиста, сумма трансфера может составить €70 млн.

Нынешнее соглашение шведского нападающего с "Реал Сосьедадом" действует до конца июня 2024 года.

Исаку 21 год, он выступает за испанский клуб с 2019 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 44 играх за "Реал Сосьедад", забил 17 голов и отдал две голевые передачи.

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