СМИ: "Реал" и "Манчестер Сити" заинтересованы в приобретении футболиста Исака

ТАСС, 20 июня. Испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" проявляют интерес к шведскому футболисту Александру Исаку, выступающему за "Реал Сосьедад". Об этом в Twitter сообщил журналист издания Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

СМИ: лондонский "Арсенал" готов платить футболисту "Лиона" Ауару €6 млн в год

На эту тему

По информации журналиста, сумма трансфера может составить €70 млн.

Нынешнее соглашение шведского нападающего с "Реал Сосьедадом" действует до конца июня 2024 года.

Исаку 21 год, он выступает за испанский клуб с 2019 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 44 играх за "Реал Сосьедад", забил 17 голов и отдал две голевые передачи.