Женская сборная России по регби-7 заняла первое место в группе в олимпийской квалификации

ТАСС, 20 июня. Женская сборная России победила команду Аргентины со счетом 41:7 в третьем матче олимпийской квалификации по регби-7. Турнир проходит в Монако.

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Россиянки одержали третью победу и гарантировали себе первое место в группе A, набрав девять очков. В субботу сборная России оказалась сильнее команд Самоа (32:0) и Мексики (55:0), досрочно гарантировав себе место в четвертьфинальной стадии. Матчи 1/4 финала олимпийской квалификации будут сыграны позднее в воскресенье.

В четвертьфинал выйдут первые две команды из каждой группы, а также две лучшие сборные среди команд, занявших третьи места. В Монако будут разыграны две путевки на Олимпиаду, поэтому финал в квалификационном турнире не предусмотрен.

Турнир по регби-7 на Олимпийских играх пройдет во второй раз. Женская сборная России не смогла пробиться на олимпийский турнир в 2016 году. Победу на Играх в Рио-де-Жанейро одержала команда Австралии.

Уже известны 10 женских команд, которые сыграют на Олимпиаде в Токио. Это сборные Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, Кении, Китая, Новой Зеландии, США, Фиджи и Японии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.