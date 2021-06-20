Защитник сборной Дании Вестергор заявил, что уверен в победе над россиянами в матче Евро

ТАСС, 20 июня. Футболисты сборной Дании сконцентрированы на матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы против команды России и обязательно одержат победу. Такое мнение высказал датский защитник Янник Вестергор, комментарий которого приводит п ресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча заключительного тура групповой стадии между командами России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 мск.

"Наше выступление против команды Бельгии подтверждает то, что мы играем на очень высоком уровне. Да, нам иногда не везет, но мы стараемся побеждать в каждом матче, - сказал Вестегор. - Мы выйдем на поле и приложим все усилия, чтобы заработать три очка. Мы обязательно победим россиян".

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.