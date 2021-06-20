Тренер сборной Дании считает, что его команду ждет тяжелый матч против россиян

ТАСС, 20 июня. Футболистов сборной Дании ждет тяжелая игра третьего тура групповой стадии чемпионата Европы против команды России, которой тоже нужно набирать очки. Такое мнение высказал главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд, комментарий которого приводит газета BT .

Встреча заключительного тура групповой стадии между командами России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 мск.

"Нас ждет тяжелый матч, ведь россиянам тоже нужно набирать очки, - сказал Хьюлманд. - В сборной России есть много талантливых футболистов, которые могут взять игру на себя и принести результат. Я надеюсь, что болельщики продолжат нас поддерживать, а мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы их порадовать".

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.