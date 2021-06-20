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Евро-2020

Семин считает, что футболисты сборной Дании индивидуально сильнее россиян

По мнению бывшего тренера сборной России и московского "Локомотива", единственным преимуществом российской команды перед датчанами может стать физическая подготовка
Юрий Семин Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Юрий Семин
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 20 июня. Футболисты сборной России должны показать физическое превосходство в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Дании, так как индивидуально датчане играют сильнее. Такое мнение высказал бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Встреча заключительного тура групповой стадии между командами России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 мск.

"Только если наши игроки больше пробегут, покажут более высокие скорости, выиграют больше единоборств, у нас будут шансы. По этим параметрам соперника можно превзойти, а вот по другим у нас козырей нет, - сказал Семин. - Индивидуально датские футболисты значительно сильнее. Наверное, основу тренеры выставят такую же или почти такую же, какая играла с Финляндией и моментами показывала достаточно неплохой футбол".

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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Евро-2020
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