Семин заявил, что его не удивляет нехватка качественных российских защитников для сборной

ТАСС. 20 июня. Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Юрий Семин заявил, что его не удивляет отсутствие достаточного количества качественных защитников для национальной команды ввиду текущих результатов на молодежном уровне. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"Сейчас ищем центральных защитников, и найти не можем, - сказал Семин. - А чему удивляться, если у нас такие результаты на молодежном уровне? Поэтому давайте поддерживать тех, кто работает в первой сборной сейчас. Им приходится непросто".

Также Семин прокомментировал результаты молодежной сборной России на чемпионате Европы - 2021. "Если смотреть на всю ситуацию в комплексе, подвижки могут произойти. Если же обращать внимание только на сегодняшних игроков и тренеров, далеко точно не пойдем. То, что Дания недавно на молодежном чемпионате Европы в решающем матче обыграла нас 3:0, тоже показательный момент".

Семин возглавлял "Локомотив" с 2016 по 2020 годы. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб несколько раз становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).