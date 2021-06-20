Аршавин считает закономерными результаты сборной России в первых матчах Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрей Аршавин считает, что сборная России на Евро-2020 берет очки там, где должна была побеждать, и проигрывает там, где ей суждено уступить. Об этом Аршавин сообщил журналистам.

В стартовом матче чемпионата Европы команда Станислава Черчесова уступила занимающей первое место в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборной Бельгии со счетом 0:3. Четырьмя днями позже россияне с минимальным счетом (1:0) победили дебютантов чемпионатов Европы финнов. 21 июня команде России предстоит игра с датчанами, от результата которой будут зависеть дальнейшие турнирные перспективы россиян.

"Я думаю, что мы выиграли в том матче, в котором должны были победить. И проиграли там, где соперник был намного сильнее. Какой мой прогноз на матч с Данией? Сейчас денек пройдет, и, может быть, что-нибудь придет в мою голову", - сказал Аршавин.

За день до матча Россия - Дания Аршавин ответил на вопросы юных журналистов, которые являются участниками программы "Футбол для дружбы". Также бывший полузащитник, в разные годы выступавший за петербургский "Зенит" и лондонский "Арсенал", сыграл в футбол с детьми в Футбольной деревне УЕФА на Конюшенной площади.