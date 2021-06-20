Аршавин считает, что Кержаков проявит себя на посту главного тренера "Нижнего Новгорода"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Александр Кержаков сумеет проявить себя на посту главного тренера клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Нижний Новгород". Такое мнение журналистам высказал многолетний партнер Кержакова по "Зениту" и сборной России Андрей Аршавин.

Выступавший в минувшем сезоне в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Нижний Новгород" занял третье место и после решения бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в РПЛ. 17 июня Кержаков стал главным тренером "Нижнего Новгорода".

"Мне кажется, он себя проявит, - сказал Аршавин. - Это другой уровень, одно дело работать с пацанами в сборной, а здесь он добрался до самого высшего дивизиона. Я ему желаю удачи, безусловно, будем следить за ним. Но как конкретно он себя там проявит, мне трудно сказать, потому что я даже не знаю, кто в этом клубе играет".

24 сентября 2020 года Кержаков возглавил томскую "Томь", которую покинул по окончании сезона-2020/21. Команда под его руководством заняла 18-е место в турнирной таблице ФНЛ.