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Формула-1

Пилот "Ред Булл" Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции "Формулы-1"

Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин занял последнее место
Болид Макса Ферстаппена EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Болид Макса Ферстаппена
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 20 июня. Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона-2021 - Гран-при Франции. Соревнования прошли на автодроме "Поль Рикар".

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Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (отставание 2,904 секунды). Ферстаппен обогнал Хэмилтона на предпоследнем круге. Третьим стал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл" (+8,811). Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин занял последнее, 20-е место, его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 19-м.

Нидерландский пилот выиграл третью гонку в текущем сезоне. Он набрал 131 очко после семи этапов и упрочил лидерство в общем зачете чемпионата мира. В активе Хэмилтона 119 очков. Третье место занимает Перес с 84 очками, Мазепин баллов не набрал и идет на предпоследнем, 19-м месте в общем зачете.

В Кубке конструкторов "Ред Булл" лидирует с 215 очками. На втором месте идет "Мерседес" (178 очков), на третьем - "Макларен" (110).

Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Франции. Две предыдущие гонки, состоявшиеся в этой стране, выиграл Хэмилтон. Среди действующих пилотов во Франции также побеждали испанец Фернандо Алонсо и финн Кими Райкконен. Рекордсменом является немец Михаэль Шумахер (восемь).

Восьмой этап "Формулы-1" пройдет 25-27 июня в Австрии.

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