Пилот "Ред Булл" Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции "Формулы-1"

ТАСС, 20 июня. Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона-2021 - Гран-при Франции. Соревнования прошли на автодроме "Поль Рикар".

Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (отставание 2,904 секунды). Ферстаппен обогнал Хэмилтона на предпоследнем круге. Третьим стал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл" (+8,811). Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин занял последнее, 20-е место, его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 19-м.

Нидерландский пилот выиграл третью гонку в текущем сезоне. Он набрал 131 очко после семи этапов и упрочил лидерство в общем зачете чемпионата мира. В активе Хэмилтона 119 очков. Третье место занимает Перес с 84 очками, Мазепин баллов не набрал и идет на предпоследнем, 19-м месте в общем зачете.

В Кубке конструкторов "Ред Булл" лидирует с 215 очками. На втором месте идет "Мерседес" (178 очков), на третьем - "Макларен" (110).

Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Франции. Две предыдущие гонки, состоявшиеся в этой стране, выиграл Хэмилтон. Среди действующих пилотов во Франции также побеждали испанец Фернандо Алонсо и финн Кими Райкконен. Рекордсменом является немец Михаэль Шумахер (восемь).

Восьмой этап "Формулы-1" пройдет 25-27 июня в Австрии.