Капитан сборной Уэльса Бэйл гордится выходом в плей-офф чемпионата Европы по футболу

В воскресенье сборная Уэльса со счетом 0:1 проиграла команде Италии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы. Валлийцы с четырьмя очками заняли второе место в группе А и вышли в плей-офф турнира.

"Мы с самого начала знали, что это будет очень сложная игра. Было много защиты, бега, мы очень устали. Я, конечно, горжусь ребятами, мы хотели добиться лучшего результата, но это не имело значения, так как мы все равно стали вторыми. Теперь нам нужно просто восстановиться", - отметил Бэйл.

Валлийцы в 1/8 финала сыграют с командой, которая займет второе место в группе B, где выступают команды России, Бельгии, Дании и Финляндии. Встреча состоится 26 июня в Амстердаме.