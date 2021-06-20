Манчини: стиль игры сборной Италии не изменился, несмотря на перестановки в составе

РИМ, 20 июня. /ТАСС/. Стиль игры сборной Италии по футболу на чемпионате Европы в матче с командой Уэльса не изменился, несмотря на перестановки в составе. Об этом рассказал главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В воскресенье сборная Италии обыграла команду Уэльса со счетом 1:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы. Итальянцы обеспечили себе выход в плей-офф после двух туров. Манчини произвел восемь замен в стартовом составе команды по сравнению с двумя первыми играми на турнире.

"Возможно, мы могли бы забить больше голов, но было очень жарко, поэтому ребята сыграли хорошо. Важно, что стиль команды оставался неизменным даже при смене трех или четырех игроков. Все они знают, что делать, и конечный продукт не меняется", - подчеркнул Манчини.

"Каждый игрок оказался лучшим. Победа даже не была обязательным условием, но мы все равно боролись за нее, и это очень важно", - добавил главный тренер сборной Италии.

Сборная Италии заняла первое место в группе с 9 очками и в 1/8 финала встретится с командой, которая займет второе место в группе C, за вторую строчку в этой группе будут бороться команды Украины и Австрии, они проведут очный матч 21 июня. Встреча 1/8 финала с участием итальянских футболистов пройдет 26 июня в Лондоне.