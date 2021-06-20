Дальше без Турции. Команда Гюнеша не сумела набрать очков в группе и покинула Евро

ТАСС, 20 июня. Сборная Турции стала второй командой, которая потеряла все шансы пробиться в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. В трех матчах группового этапа подопечные Шенола Гюнеша не сумели набрать ни одного очка.

В параллельном матче группы A сборная Уэльса со счетом 0:1 проиграла команде Италии, но вышла в плей-офф турнира с четырьмя очками в активе. Столько же у швейцарцев, но валлийцы оказались выше в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Турок в поединке с командой Швейцарии устраивала только победа, поэтому с первой минуты матча они перенесли игру на чужую половину поля и методично начали искать слабые места в оборонительных порядках соперника. Поиск длился недолго, острый контрвыпад швейцарцев завершился взятием ворот уже на шестой минуте. Команда Гюнеша была обескуражена произошедшим, атаки турецкой сборной потеряли былую остроту, и на 26-й минуте южане пропустили еще один мяч. После того как счет стал 0:2, практически всем на поле стало ясно, что сборная Турции проводит свой последний матч на Евро-2020. С ответным голом Ирфана Кахведжи на 62-й минуте самые оптимистичные болельщики турецких футболистов вновь обрели надежду, но уже через шесть минут Джердан Шакири сделал дубль и установил окончательный счет - 3:1.

"Мы с самого начала знали, что это будет очень сложная игра, - сказал журналистам после матча капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл. - Было много защиты, бега, мы очень устали. Я, конечно, горжусь ребятами, мы хотели добиться лучшего результата, но это не имело значения, так как мы все равно стали вторыми. Теперь нам нужно просто восстановиться".

"Возможно, мы могли забить больше голов, но было очень жарко, поэтому ребята сыграли хорошо. Важно, что стиль команды оставался неизменным даже при смене трех или четырех игроков. Все они знают, что делать, и конечный продукт не меняется. Каждый игрок оказался лучшим, победа даже не была обязательным условием, но мы все равно боролись за нее, и это очень важно", - сказал, в свою очередь, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Расклады перед плей-офф

Первое место в группе A с 9 очками заняла сборная Италии, она в 1/8 финала встретится с командой, которая займет второе место в группе C, за вторую строчку в этой группе будут бороться команды Украины и Австрии, они проведут очный матч 21 июня. Встреча 1/8 финала с участием итальянских футболистов пройдет 26 июня в Лондоне. Сборная Уэльса в первом раунде плей-офф сыграет с командой, которая займет второе место в группе B, где выступают команды России, Бельгии, Дании и Финляндии. Этот матч 1/8 финала состоится 26 июня в Амстердаме.

Сборная Уэльса во второй раз принимает участие в финальной стадии чемпионата Европы, на турнире 2016 года валлийские футболисты вышли в полуфинал и стали обладателями бронзовых медалей. Команда Швейцарии, с четырьмя очками занявшая третье место в группе, сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.