Российские баскетболистки сыграют со словенками за выход в 1/4 финала чемпионата Европы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Франции со счетом 59:85 в матче третьего тура предварительного этапа чемпионата Европы. Встреча прошла во французском Страсбурге.

Российские баскетболисты победили турок в товарищеском матче перед отбором на Олимпиаду

Самой результативной баскетболисткой матча стала француженка Аликс Дюше, в активе которой 12 очков. У россиянок больше всех очков набрала Елизавета Комарова - 10.

Сборная России заняла второе место в группе D, француженки стали первыми и вышли в четвертьфинал напрямую. Российские баскетболистки в первых двух играх победили команды Чехии (73:69) и Хорватии (73:62).

Россиянки в матче за право сыграть в четвертьфинале встретятся с командой Словении, которая заняла третье место в группе С. Игра пройдет 21 июня. В случае успеха сборная России в четвертьфинале 23 июня сыграет с командой Бельгии. Чемпионат Европы во Франции и Испании завершится 27 июня.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место. Действующим победителем является команда Испании.