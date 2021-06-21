"Атланта" победила "Филадельфию" в седьмом матче и вышла в финал Восточной конференции НБА

ТАСС, 21 июня. "Атланта" в гостях обыграла "Филадельфию" со счетом 103:96 в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышла в финал Восточной конференции.

"Милуоки" обыграл "Бруклин" в седьмом матче серии и вышел в полуфинал плей-офф НБА

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Самым результативным игроком встречи стал центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид (31 очко, 11 подборов), на счету его партнера по команде Тобайаса Харриса 24 очка и 14 подборов. Самым результативным в "Атланте" стал 22-летний Кевин Хьюртер (27 очков).

В полуфинальной серии "Атланта" сыграет с "Милуоки", который в семи матчах оказался сильнее "Бруклина". В финале Западной конференции играют "Финикс" и "Лос-Анджелес Клипперс".

По итогам регулярного чемпионата "Филадельфия" заняла первое место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой. В первом раунде "Филадельфия" обыграла "Вашингтон" (4-1), "Атланта" оказалась сильнее "Нью-Йорка" (4-1).