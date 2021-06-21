Хачанов опустился на две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 21 июня. Россиянин Карен Хачанов переместился с 27-го на 29-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Россиянка Самсонова поднялась на 43 строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации

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Хачанова опередили француз Уго Умбер, поднявшийся на шесть позиций, и грузин Николоз Басилашвили, переместившийся с 30-го на 28-е место. 15 июня Хачанов проиграл россиянину Андрею Рублеву в первом круге турнира в германском Галле.

Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой вторую позицию. Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович. Тройку лидеров замыкает испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP от 21 июня:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 053

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 8 630

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 7 980

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 7 425

6 (6). Александр Зверев (Германия) 7 305

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 120

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 4 815

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 4 468

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 3 125...

24 (24). Аслан Карацев (Россия) - 2 304...

29 (27). Карен Хачанов (Россия) - 1 965.