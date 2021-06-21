Хачанов опустился на две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 21 июня. Россиянин Карен Хачанов переместился с 27-го на 29-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба ATP.
Хачанова опередили француз Уго Умбер, поднявшийся на шесть позиций, и грузин Николоз Басилашвили, переместившийся с 30-го на 28-е место. 15 июня Хачанов проиграл россиянину Андрею Рублеву в первом круге турнира в германском Галле.
Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой вторую позицию. Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович. Тройку лидеров замыкает испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP от 21 июня:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 053
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 8 630
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 7 980
5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 7 425
6 (6). Александр Зверев (Германия) 7 305
7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 120
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 4 815
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 4 468
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 3 125...
24 (24). Аслан Карацев (Россия) - 2 304...
29 (27). Карен Хачанов (Россия) - 1 965.