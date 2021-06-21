Павлюченкова прокомментировала отказ ведущих теннисистов от участия в Олимпиаде

ТАСС, 21 июня. Некоторые теннисисты отказываются от участия в Олимпийских играх в Токио из-за отсутствия призовых денег и возможности набрать рейтинговые очки. Такое мнение высказала российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Ранее о решении пропустить Олимпиаду объявили испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, японка Наоми Осака и канадец Денис Шаповалов.

"Я не могу обвинять игроков, которые не едут туда, но у нас в этом плане действительно разная ментальность, - сказала Павлюченкова. - Для них без призовых и очков Олимпиада представляется странным и непонятным турниром, медаль сама по себе ничего не дает, плюс ее еще завоевать надо. И из-за Токио, например, ломается вся американская серия [турниров]. Вот некоторые и считают, что лучше качественно подготовиться к Нью-Йорку, чем куда-то дергаться".

Теннисистка добавила, что российские спортсмены даже не думают о пропуске Олимпиады, поскольку представлять страну на турнире такого уровня для них очень почетно.

Павлюченковой 29 лет, она находится на 19-й строчке рейтинга WTA. Россиянка является победительницей 12 турниров под эгидой организации. Лучшим результатом Павлюченковой на турнирах Большого шлема стал выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.