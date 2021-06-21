Сорокин считает, что на играх Евро на арене в Петербурге соблюдаются все антиковидные меры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Все меры по борьбе с коронавирусом соблюдаются на стадионе в Санкт-Петербурге во время матчей чемпионата Европы по футболу. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин.

20 июня в Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Количество зрителей в фан-зоне на Конюшенной площади сократилось с 5 тыс. до 3 тыс. человек. Не более одной тысячи болельщиков смогут посетить территорию тематического парка "Юбилейный".

"Решение о сокращении количества зрителей на трибунах не в нашей власти, оно может быть принято в качестве антиковидной меры, - сказал Сорокин. - Если такое решение примут местные власти, то организаторы будут вынуждены его исполнить, но пока подобных разговоров не было. Мы считаем, что на стадионе, который является открытым спортивным сооружением, соблюдаются все антиковидные меры, зрители находятся на достаточной дистанции друг от друга. Все согласовано с Роспотребнадзором, с которым мы находимся в постоянном контакте, сейчас на матчи могут быть допущено 50 процентов зрителей от вместимости арены, и пока эти вводные остаются неизменными".

"Мы благодарны властям города и уполномоченным органам за то, что они пока достаточно толерантно относятся к фан-зонам и понимают важность турнира, который является очень крупным международным мероприятием. В городе соблюдаются антиковидные меры, волонтеры раздают маски и следят за соблюдением дистанции, все выявленные ранее шероховатости в организации мероприятия уже выправлены. Надеюсь, что в таком виде все будет реализовано до конца турнира", - добавил Сорокин.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля. В Санкт-Петербурге на данный момент прошли четыре матча турнира из семи запланированных в городе.