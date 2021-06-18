Сорокин: разрешенная вместимость стадиона в Петербурге во время Евро пока не изменится

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Разрешенная заполняемость стадиона в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу на данный момент остается прежней - 50%. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин.

С 17 июня в Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19. В частности, речь идет о временной приостановке проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания.

"Не буду оценивать вероятности, у нас есть согласованная вместимость стадиона - 50%, - сказал Сорокин. - В реальности это даже чуть меньше из-за разных технических особенностей, поэтому мы пока придерживаемся тех цифр, о которых договорились".

Чемпионат Европы завершится 11 июля. В Санкт-Петербурге на данный момент прошли три матча турнира из семи запланированных в городе.