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Евро-2020

Сорокин: разрешенная вместимость стадиона в Петербурге во время Евро пока не изменится

Стадион в Петербурге разрешено заполнять на 50%
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Разрешенная заполняемость стадиона в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу на данный момент остается прежней - 50%. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин.

С 17 июня в Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19. В частности, речь идет о временной приостановке проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания.

"Не буду оценивать вероятности, у нас есть согласованная вместимость стадиона - 50%, - сказал Сорокин. - В реальности это даже чуть меньше из-за разных технических особенностей, поэтому мы пока придерживаемся тех цифр, о которых договорились".

Чемпионат Европы завершится 11 июля. В Санкт-Петербурге на данный момент прошли три матча турнира из семи запланированных в городе.

Теги
Сорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
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